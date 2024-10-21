Боєць із США про мотивацію воювати за Україну: викликає почуття, що ми робимо своє

Він зазначив, що смерть - це та річ, з якою всі професійні солдати справляються по-своєму. І це дуже велика частина роботи кожного солдата.

Воїн звернув увагу, що деякі речі вже не шокують людину після того, як вона побачила їх кілька разів. Але в будь-якому разі дуже складно звикнути до смерті, якщо бачити її на прикладі близьких людей.

"Але це теж повертає назад, підживлює мотивацію для роботи. Можливо слово "помста" тут не зовсім підходить, але це точно викликає почуття, що ми робимо своє", - додав Murray.

Він уточнив, що пройшов через такі скрутні ситуації, коли втратив в Афганістані близьких друзів.

"Це було дуже важко. І, пройшовши через цей процес, мені довелося навчитися справлятися з цими емоціями та психологічними наслідками з ПТСР та осмислювати те, що я побачив там. Це те, з чим я вже розібрався", - розповів він.

За його словами, наявність такого досвіду допомагає йому пережити деякі страшні речі, з якими він стикається під час війни в Україні.