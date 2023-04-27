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Боеприпасы и оружие для Украины: Кулеба призвал Борреля ускорить поставки

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В частности, стороны обсудили поставки оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины в Twitter.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем обсудили последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки. Я также попросил Борреля призвать страны-члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил министр.

При этом Боррель после переговоров с Кулебой, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира - на основе украинских условий.

Напомним, ранее Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза реализовать решение по закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческими жизнями.

После этого министр призвал Борреля посодействовать завершению обсуждений в ЕС по второму траншу в 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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