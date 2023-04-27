Боеприпасы и оружие для Украины: Кулеба призвал Борреля ускорить поставки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В частности, стороны обсудили поставки оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины в Twitter .

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем обсудили последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки. Я также попросил Борреля призвать страны-члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил министр.

При этом Боррель после переговоров с Кулебой, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира - на основе украинских условий.