Boeing заявляє про успішне оновлення ПЗ на 737 MAX

Компанія Boeing заявила про досягнення прогресу в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MAX, яке має на меті усунути загрозу потенційних авіакатастроф. Про це заявив генеральний директор компанії Денніс Муйленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За його словами, "аерокосмічний гігант досяг стабільного прогресу в процесі оновлення програмного забезпечення".

"Це дозволить Федеральному управлінню цивільної авіації сертифікувати літак як безпечний", - зазначив Муйленберг.

Він також додав, що програмне забезпечення літаків цієї серії оновлено і випробувано на симуляторах майже на 90% у авиапарках більше 50-ти авіаліній та інших операторів.

Раніше РБК-Україна писало, що призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва обійдуться аерокосмічної корпорації як мінімум в 1 млрд доларів.

Відзначимо, уряд Ефіопії оприлюднило попередній звіт про катастрофі Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Додамо, компанія Boeing також визнала, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.