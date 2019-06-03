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США знайшли браковані деталі в літаках Boeing 737 Max

Новини » Транспорт    03.06.2019 - 04:56
США знайшли браковані деталі в літаках Boeing 737 Max
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Брак встановлений на 300 літаках

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США знайшла браковані деталі в літаках Boeing 737 Max. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В повідомленні FAA вказується, що компанія підрядник постачала Boeing неправильно зроблені напрямні планки предкрилків, що може позначитися на їх міцності. Такі деталі, що впливають на плавність зльоту і посадки, були встановлені на 300 літаків Boeing 737 Max і більш стару версію Boeing 737.

В FAA вказали, що проблеми з предкрилков не повинні призвести до краху літака, однак можуть негативно позначитися на польоті.

У свою чергу в Boeing повідомили, що підозрюють наявність бракованих частин на двадцяти лайнери 737 Max. При цьому в компанії додали, що мають намір заново перевірити всі машини, про які повідомила FAA.

Раніше повідомлялося, що американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок в програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX.

РБК-Україна писало, що представники Федерального управління цивільної авіації США заявили за підсумками брифінгу в штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що польоти літаків Boeing 737 MAX на території Сполучених Штатів можуть поновитися в кінці червня.

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Новини України Boeing 737
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