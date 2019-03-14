Boeing призупинив поставки літаків 737 MAX

Виробництво літаків Boeing 737 MAX триває

Американская компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Сообщается, что, по словам источников Reuters в авиационной отрасли, Boeing временно заморозил поставки самолетов 737 MAX. В то же время производство данной модели продолжается. Эксперты в области авиастроения отмечают, что в связи с запретами на полеты многие авиалинии могут отказаться от заказанных лайнеров.

По данным Reuters, Boeing производит 52 авиалайнера в месяц, но сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX - не указывается.

Напомним, ранее Boeing попросил приостановить полеты всех самолетов 737 MAX после того, как авиационная служба США выдала соответствующее решение для моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Ряд стран уже отказался от эксплуатации данной модели самолетов после того, как 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, катастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения.