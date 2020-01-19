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У США показали політ безпілотника програми Gremlins

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 22:55
У США показали політ безпілотника програми Gremlins
Фото: БПЛА X-61А (twitter.com/StrikeWriter)

Компанія Dynetics продемонструвала перший політ безпілотника X-61А

Американська компанія Dynetics показала перший політ безпілотника X-61А, який створюється за підтримки Пентагону в рамках програми Gremlins. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі компанії.

Вперше випробування БПЛА X-61А пройшли в листопаді 2019 року на полігоні Dugway недалеко від Солт-Лейк-Сіті в штаті Юта. Апарат запустили з літака-носія Hercules. Політ X-61А тривав понад півтори години. В ході операційної частини випробувань перевірялася робота систем літака-носія і безпілотника. У компанії повідомили, що тест пройшов без аномалій.

Відзначимо, що програма Gremlins полягає в використанні великої кількості безпілотників. Вони діють "роєм", намагаючись дезорієнтувати засоби оборони противника.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зазнали першу крилату ракету наземного базування з досяжності більше 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня. Отримані в результаті випробування дані використовують для поліпшення ракет середньої досяжності.

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