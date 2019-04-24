У Boeing оцінили збитки від заборон на польоти літаків 737 MAX

Призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва обійдуться аерокосмічної корпорації як мінімум в 1 млрд доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на презентацію авіаконцерну Boeing.

При цьому, за даними видання, експерти оцінюють збитки Boeing від тимчасових заборон на польоти 737 MAX на набагато більшу суму. На їхню думку, підсумкові втрати компанії з урахуванням виплат сім'ям загиблих під час аварії двох літаків даної моделі можуть скласти до 3 млрд доларів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп порадив компанії Boeing вдатися до ребрендингу літака 737 MAX. Також глава США порекомендував додати "деякі додаткові функції".

Як писало РБК-Україна раніше, уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт по катастрофі Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Додамо, компанія Boeing також визнала, що програмне забезпечення моделі літаків 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.