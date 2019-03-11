Boeing відклав презентацію нового лайнера через авіакатастрофу в Ефіопії

Авіакатастрофа в Ефіопії внесла корективи в плани Boeing

Из-за авиакатастрофы в Эфиопии компания Boeing отложила презентацию новейшего лайнера, которая была запланирована на 13 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что компания решила отложить презентацию Boeing 777X из-за вчерашнего крушения в Эфиопии. В Boeing также подчеркнули, что пока сосредоточится на расследовании трагедии.

"Мы ищем возможность для знакомства мира с новым самолетом в ближайшем будущем", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 Max 8, в результате чего погибли 157 человек. Авария произошла незадолго после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии. После этой трагедии Boeing направил операторам новых самолетов предупреждение о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к тому, что самолет внезапно уйдет в пике.

По данным Департамента консульской службы МИД Украины, украинцев не было на борту этого самолета.