Boeing обіцяє розробити нове програмне забезпечення для 737 MAX

Оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS

Після авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії компанія Boeing сподівається розробити нове програмне забезпечення на літаки серії 737 MAX до кінця березня. Про це повідомляє BBC.

Документи, що потрапили до BBC, підтверджують, що оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS. Це була та сама система, що використовувалася у літаку Lion Air 737 Max, що розбився біля узбережжя Індонезії минулого року. Слідчі говорять, що між цими аваріями є "чіткі подібності".

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинули 189 людей. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади.

Раніше компанія Boeing припинила поставки літаків моделі 737 MAX. Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозила поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває.