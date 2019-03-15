Boeing готувався до пікірування перед катастрофою в Ефіопії

На місці аварії був знайдений допоміжний пристрій при перестроюванні висоти

Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в Эфиопии, готовился к пикированию незадолго до катастрофы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Собеседник агентства сообщил, что на месте крушения был найден винтовой домкрат - вспомогательное устройство при перестроении высоты. Таким образом, полученные данные указывают на то, что этот агрегат был настроен как при пикировании.

Напомним, ранее стало известно, что самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines начал слишком быстро набирать скорость сразу после взлета из-за чего произошла авиакатастрофа в Эфиопии. В частности, через три минуты после вылета Boeing из аэропорта в Аддис-Абебе в момент, когда диспетчеры координировали посадку двух других бортов, капитан самолета "паникующим голосом" запросил разрешение на посадку.

10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Наибольшее количество погибших из Канады и Кении. Также жертвами авиакатастрофы стали сотрудники ООН.

После крушения американская компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Ранее Boeing попросил приостановить полеты всех самолетов 737 MAX после того, как авиационная служба США выдала соответствующее решение для моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX.