Boeing готувався до пікірування перед катастрофою в Ефіопії

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На місці аварії був знайдений допоміжний пристрій при перестроюванні висоти

Boeing 737 MAX 8, який зазнав аварії в Ефіопії, готувався до пікірування незадовго до катастрофи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

Співрозмовник агентства повідомив, що на місці аварії був знайдений гвинтовий домкрат - допоміжний пристрій при перестроюванні висоти. Таким чином, отримані дані вказують на те, що цей агрегат був налаштований як при пікіруванні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що літак Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines почав дуже швидко набирати швидкість відразу після зльоту через що сталася авіакатастрофа в Ефіопії. Зокрема, через три хвилини після вильоту Boeing з аеропорту в Аддіс-Абебі в момент, коли диспетчери координували посадку двох інших бортів, капітан літака "панікуючим голосом" запросив дозвіл на посадку.

10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Найбільша кількість загиблих з Канади та Кенії. Також жертвами авіакатастрофи стали співробітники ООН.

Після аварії американська компанія Boeing призупинила поставки моделі літаків 737 MAX. Раніше Boeing попросив припинити польоти всіх літаків 737 MAX після того, як авіаційна служба США видала відповідне рішення для моделей 737-8 MAX і 737-9 MAX.