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Boeing анонсує оновлення програмного забезпечення для літаків 737 MАХ


Оновлення випустять протягом 10 днів

Американская корпорация Boeing обновит программное обеспечение для запрещенных самолетов 737 MAX. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник.

В частности, указано, что обновление для предотвращения срыва (сваливания) самолета выпустят в течение 10 дней.

Напомним, ранее компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Так, по словам источников Reuters в авиационной отрасли, Boeing временно заморозила поставки самолетов 737 MAX. В то же время производство данной модели продолжается. Эксперты в области авиастроения подчеркивают, что в связи с запретами на полеты многие авиалинии могут отказаться от заказанных лайнеров.

Агентство также сообщало, что Boeing производит 52 авиалайнера в месяц, но сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX - не указывается.

Как писало РБК-Украина ранее, Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX после того, как авиационная служба США выдала соответствующее решение для моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Ряд стран уже отказался от эксплуатации данной модели самолетов после того, как 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, катастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения.

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