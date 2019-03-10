Число загиблих співробітників ООН внаслідок авіакатастрофи в Ефіопії зросло

Авіакатастрофа в Ефіопії (twitter.com/Ben24Television)

В Ефіопії загинули 19 співробітників ООН

Внаслідок аварії літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines число загиблих співробітників Організації об'єднаних націй зросла до 19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора міжнародної організації з міграції (IOM) Антоніо Віторіно.

За його словами, в результаті аварії загинули 157 осіб на борту, включаючи молодого співробітника IOM Анн-Катрін Файгл. Раніше повідомлялося про 12 загиблих співробітників організації.

"Мої щирі співчуття родинам та близьким всіх жертв, включаючи наших співробітників ООН, загиблих у цій трагедії...За попередніми даними, загинули 19 співробітників організацій, пов'язаних з ООН", - написав Виторино в Twitter.

Також у його заяві йдеться, що в знак поваги офіс IOM завтра, 11 березня, приспустит прапор, також як і офіс ООН.

Нагадаємо, в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, сталась 10 березня в 08:44 за місцевим часом.