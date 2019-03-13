Boeing 737 Max заборонили в Україні

Відповідне рішення прийняла Державіаслужба України

В связи с авиакатастрофой в Эфиопии Государственная авиационная служба выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в своем решении Госавиаслужба вспоминает две недавние катастрофы Boeing 737 MAX.

Так, в сообщении отмечается, что в связи с катастрофой самолета Boeing 737-8 MAX, точные причины которой еще расследуются, авиационная администрация страны разработчика самолета (FAA) выпустила аварийную директиву летной годности AD 2018-23-51 (позднее была заменена окончательной Директивой летной годности), которая требовала определенных изменений в летное руководство самолета (AFM) по процедурам и ограничению диапазона перекладывания горизонтального стабилизатора.

"После этих действий произошла другая катастрофа. На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям. Сразу после второго события FAA выдала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в котором изложена информация о дальнейшей разработке по поводу корректирующих мероприятий", - говорится в сообщении.

Указано, что Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) приняло решение, что для обеспечения поддержания летной годности самолетов моделей Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX могут быть необходимы дальнейшие действия.

"По причинам, описанным выше, в ожидании дополнительной информации, Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух моделей самолета указанных выше до, в пределах или с территории, указанной в положениях Соглашения о Европейском союзе", - добавили в Госавиаслужбе.

Напомним, ранее ЕС приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Так, 10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.