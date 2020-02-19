У Boeing 737 Max виявили нові проблеми

В декількох літаках компанії Boeing 737 Max, які зберігалися на складі і чекали відправлення замовникам, виявили сторонні предмети в паливних баках. Про це заявив представник компанії, передає BBC.

Як повідомляється, після знахідки було розпочато внутрішнє розслідування.

"Ми виявили залишки стороннього предмета. Дана знахідка призвела до внутрішнього розслідування та терміновим діям у нашому виробничому процесі", - заявили в компанії.

Наголошується, що такий сторонній об'єкт, який не є частиною літака, може призвести до пошкодження повітряного судна під час експлуатації.

Нагадаємо, американський авіакосмічний концерн Boeing за січень 2020 року не оформив жодного нового замовлення на літаки вперше з 1962 року.

Зазначимо, американська компанія Boeing виявила на авіалайнерах моделі 737 Max нову проблему з програмним забезпеченням. У грудні 2019 року Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Також РБК-Україна писало, що в аеропорту Ізраїлю, в Тель-Авіві у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.