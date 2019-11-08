Блумберг може вступити в президентську гонку

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумбер може на цьому тижні подати документи для участі в демократичних праймеріз (попередніх виборах) в штаті Алабама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що Блумберг не виключає можливого вступу в президентську гонку.

Його радник у коментарі газеті New York Times заявив, що бізнесмен, входить в список найбагатших людей світу, поки не прийняв остаточне рішення з приводу своєї участі у виборах президента США.

Проте відомо, що Блумберг скептично розцінює шанси нинішніх кандидатів від Демократичної партії на перемогу над Дональдом Трампом на виборах 2020 року.

"Майк все більше стурбований тим, що нинішній склад кандидатів недостатньо готовий до боротьби з Трампом", - сказав офіційний представник Блумберга.

Нагадаємо, в березні засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Блумберг може продати свій бізнес, якщо буде балотуватися на пост президента США в 2020 році.