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Майкл Блумберг хоче висунутися в президенти США

НовиниПолітика    27.06.2018 - 03:28
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг планує витратити 80 мільйонів доларів на допомогу демократам

Засновник інформагентства Bloomberg і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг розглядає можливість участі у виборах президента США в 2020 році. Про це повідомляє CBS.

Повідомляється, що в 2016 Блумберг хотів балотуватися в якості незалежного кандидата, але пізніше відмовився від цієї ідеї. У наступних виборах він збирається висуватися від демократичної партії.

Як зазначається, таке рішення колишній мер Нью-Йорка ухвалив тому що вважає, що міг би в 2016 році обігнати Дональда Трампа за кількістю зібраних голосів і перешкодити йому стати президентом США.

Крім того, Блумберг планує витратити 80 мільйонів доларів на допомогу демократам під час виборів в Конгрес США, і тим самим заручитися їх підтримкою в майбутньому.

Нагадаємо, раніше в 2016 році Майкл Блумберг також заявляв, що він розглядає можливість балотуватися на пост президента США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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