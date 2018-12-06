Блумберг обіцяє продати Bloomberg у разі участі в президентських виборах

Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Медіамагнат або передасть агентство у сліпий траст, або продасть його

Засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg та екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг обіцяє продати свій бізнес, якщо буде балотуватися на пост президента США у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Iowa.

За його словами, якщо він вирішить брати участь у виборах або передасть Bloomberg в сліпий траст, або продасть його. Він також додав, що з урахуванням свого віку, не проти проти продажу бізнесу.

"Я думаю, що в моєму віці (76 років, - ред.), якщо продаж можливий, я б зробив це. У якийсь момент ми все все одно помремо, тому краще зробити це до того, як це станеться", - сказав Блумберг.

Засновник Bloomberg уточнив, якщо і піде на вибори, то буде балотуватися від Демократичної партії, адже розділяє погляди демократів.

"По-перше, я був демократом все своє життя, і, думаю, у мене були одні й ті ж цінності протягом довгого часу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Майкл Блумберг розглядає можливість участі у виборах президента США в 2020 році. Крім того, він планував витратити 80 мільйонів доларів на допомогу демократам під час виборів в Конгрес США, і тим самим заручитися їхньою підтримкою в майбутньому.

Нагадаємо, в 2016 році Майкл Блумберг також заявляв, що він розглядає можливість балотуватися на пост президента США.