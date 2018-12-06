ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Блумберг обіцяє продати Bloomberg у разі участі в президентських виборах

Новини » Політика    06.12.2018 - 22:06
Блумберг обіцяє продати Bloomberg у разі участі в президентських виборах
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Медіамагнат або передасть агентство у сліпий траст, або продасть його

Засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg та екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг обіцяє продати свій бізнес, якщо буде балотуватися на пост президента США у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Iowa.

За його словами, якщо він вирішить брати участь у виборах або передасть Bloomberg в сліпий траст, або продасть його. Він також додав, що з урахуванням свого віку, не проти проти продажу бізнесу.

"Я думаю, що в моєму віці (76 років, - ред.), якщо продаж можливий, я б зробив це. У якийсь момент ми все все одно помремо, тому краще зробити це до того, як це станеться", - сказав Блумберг.

Засновник Bloomberg уточнив, якщо і піде на вибори, то буде балотуватися від Демократичної партії, адже розділяє погляди демократів.

"По-перше, я був демократом все своє життя, і, думаю, у мене були одні й ті ж цінності протягом довгого часу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Майкл Блумберг розглядає можливість участі у виборах президента США в 2020 році. Крім того, він планував витратити 80 мільйонів доларів на допомогу демократам під час виборів в Конгрес США, і тим самим заручитися їхньою підтримкою в майбутньому.

Нагадаємо, в 2016 році Майкл Блумберг також заявляв, що він розглядає можливість балотуватися на пост президента США.

РФ знову намагалася втрутитися в хід американських виборів, - глава Пентагону Трамп пригрозив демократам розслідуванням витоків секретної інформації
Новини України Вибори в США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся