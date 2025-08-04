Яблочный Спас 2025: кому нельзя есть яблоки и груши в праздник

При каких заболеваниях нельзя есть яблоки

Заболевания желудочно-кишечного тракта

При гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки яблоки могут ухудшить состояние из-за высокого содержания кислоты и клетчатки.

Также при обострении панкреатита или других острых воспалениях ЖКТ нужно избегать сырых яблок, а также других продуктов, которые трудно перевариваются.

Аллергия

У людей с аллергией на пыльцу березы может возникнуть оральный аллергический синдром (OAS) - зуд, отек, крапивница из-за употребления яблок.

В более редких случаях - тяжелые реакции (рвота, диарея или анафилаксия) из-за белков яблок, даже печеные не безопасны для таких людей.

Диабете

Яблоки (особенно сладкие или красные сорта) повышают уровень сахара в крови. Людям с неконтролируемым диабетом или гликемическими нарушениями следует ограничить количество, отдавать предпочтение зеленым сортам и мониторить уровень глюкозы после употребления.

При проблемах с зубной эмалью или чувствительностью

Кислоты в яблоках могут разрушать эмаль. Людям с повышенной чувствительностью зубов рекомендуется избегать сырых плодов, или употреблять их после еды, тщательно полоскать рот.

Стоит знать, что семена яблок содержат амигдалин - источник цианида. В малых дозах это безопасно, но потребление значительного количества семян может быть вредным.

Также большое потребление яблок и избыток клетчатки может вызвать вздутие, диарею, спазмы при злоупотреблении более 2-3 яблоками в день.

Яблоки, созревшие искусственно (в камерах, после сбора) могут содержать повышенную токсичность и вызывать больше нежелательных симптомов по сравнению с теми, что созрели естественно на дереве.

Печеные яблоки значительно мягче к желудку, особенно людям с гастритом или обостренным ЖКТ, поскольку уменьшается содержание кислот и грубой клетчатки.

Суточная норма яблок для здорового взрослого человека - 1-2 средних яблока (150-300 г) - считается безопасным и полезным количеством.

Кому нельзя есть груши

При гастрите

Людям при гастрите, язве желудка, обострении колита/панкреатита - груша может раздражать слизистую оболочку из-за высокой клетчатки и фруктозы.

Также фрукт богат FODMAP, что способствует вздутию, газам, диарее.

Сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы

Содержание натуральных сахаров (глюкоза, фруктоза) может вызвать повышение сахара в крови. Больным диабетом необходимо ограничить груши и контролировать гликемию.

С целью похудения

При чрезмерном употреблении груша может способствовать увеличению веса, особенно при потреблении сладких сортов из-за высокого содержания сахара и калорий.

Не рекомендуется есть груши натощак, особенно кислые или перезрелые - возможны дискомфорт, диарея или изжога. Также стоит избегать сразу после мяса или жирной пищи - стоит подождать хотя бы 30 минут для лучшего пищеварения.