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Bloomberg розкрив плани щодо збереження Путіна при владі

Новини » Політика    21.03.2019 - 09:49
Bloomberg розкрив плани щодо збереження Путіна при владі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін може залишитися при владі після об'єднання РФ і Білорусі

У Кремлі розглядають сценарій збереження російського президента Володимира Путіна при владі шляхом об'єднання РФ і Білорусі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела.

За даними джерел, один із сценаріїв збереження Путіна при владі передбачає створення нової держави шляхом об'єднання Росії з Білоруссю. Таким чином, Путін нібито зможе обійти конституційні обмеження кількості президентських термінів і очолити нову країну.

Крім того, джерела в Кремлі заявили, що в адміністрації президента Росії активно обговорюються сценарії, схожі на те, що зараз відбувається в Казахстані.

Нагадаємо, цього тижня вже колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Загалом він займав цю посаду протягом 30 років, до закінчення виборчого терміну залишався ще один рік. Тимчасовим президентом Казахстану став Касим-Жомарт Токаєв, який очолював парламент. Після того, як Токаєв приніс присягу, казахстанський парламент таємним голосуванням обрав головою дочку Назарбаєва - Дарігу Назарбаєву. Її підтримали 100% голосів.

Відзначимо, в лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна і Російська Федерація готові настільки йти по шляху об'єднання, наскільки до цього готові народи обох країн. У той же час він підкреслював, що такий союз може розвиватися тільки на рівноправній основі.

 

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