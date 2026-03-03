Блокировка Ормузского пролива: СМИ узнали о тайном давлении Китая на Иран

Как пишет издание, высокопоставленные руководители газовой отрасли заявили, что Пекин за кулисами обращается к Тегерану с призывом не прибегать к действиям, которые могут дестабилизировать энергетические перевозки в регионе.

Сейчас сообщается о по меньшей мере четырех поврежденных коммерческих судах.

Bloomberg указывает, что Китай, как крупнейший в мире импортер нефти и газа, остается одной из наиболее уязвимых стран в случае эскалации в Персидском заливе.

Несмотря на наличие значительных запасов, почти половина импорта сырой нефти в КНР в декабре проходила транзитом через Ормузский пролив.

"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По данным источников издания в энергетической отрасли, которые говорили на условиях анонимности, Тегеран также просят не атаковать газовые объекты Катара.

Эта страна обеспечивает около 30% потребностей Китая в сжиженном природном газе, что делает стабильность поставок критически важной для второй по величине экономики мира.

Почему Китай боится блокады Ормузского залива

Китай остается ключевым покупателем иранской нефти и фактически экономическим "спасательным кругом" для Ирана.

В то же время Пекин зависит от стабильности всего региона Персидского залива, поскольку поставки как нефти, так и газа осуществляются через узкий морской коридор.