Нанесли ущерб на 40 млн гривен. СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне
Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Участниками схемы были более 10 человек, среди них - шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно.
Мошенники специально "омолаживали" год выпуска грузовиков и уклонялись от уплаты таможенных платежей. Участники схемы подавали в таможню поддельные иностранные технические паспорта с откорректированными датами производства авто.
При этом таможенники не проверяли документы и беспрепятственно производили оформление. На каждом авто злоумышленники экономили от 90 до 750 тысяч гривен в зависимости от объема двигателя.
Против участников схемы возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошенникам уже объявили подозрения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Фото: СБУ разоблачила мошенников на Житомирской таможне (t.me/SBUkr)
Напомним, СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве. Женщина в соцсетях призывала убивать украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.