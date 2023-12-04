Блокада украинской границы: какова ситуация в Польше, Словакии и Венгрии

По его словам, на утро 4 декабря на границе с Польшей в сторону Украины находятся в очередях около 2500 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив пункта пропуска "Рава-Русская".

"Ну и на границе со Словакией также продолжается блокировка. По состоянию на сегодняшнее утро, по информации словацких пограничников, в очереди в сторону Украины находится около 650 грузовых транспортных средств с возможностью пересечения границы", - сказал он.

Демченко сообщил об уменьшении количества грузовых транспортных средств, пересекающих границу в сутки из-за блокировки. "Но, к счастью, определенное движение происходит. Потому что участники этой акции отмечали, что они за час будут пропускать по 4 транспортных средства в сторону Украины", - добавил спикер.

Что касается границы с Венгрией, то движение грузовых транспортных средств идет. По его словам, в открытых источниках была информация о том, что затруднено движение между Словакией и Венгрией, но по границе с Украиной тот грузопоток, который был и до этого, отмечается и на данный момент.

"Конечно, действия, происходящие на границе с Польшей и Словакией, они добавляют в очередях и на границе с Венгрией. Например, напротив пункта пропуска "Тиса" (на границе с Венгрией) в сторону Украины в очередях находится 750 грузовиков. Но за минувшие сутки через этот пункт пропуска проследовали более 700 грузовых транспортных средств в обе стороны", - рассказал Демченко.

Блокада границы

Польские перевозчики начали блокаду трех пунктов пропуска в начале ноября. Блокада уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. В начале декабря к блокаде присоединились перевозчики Словакии.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", – отметили в НБУ.

По мнению экспертов, российские спецслужбы, вероятно, причастны к блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками.