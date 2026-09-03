Блокада портов бьет по ВВП, металлургии и агроэкспорту: сколько Украина теряет ежемесячно

Как отмечается, под риском оказывается от 0,8-1,2 млрд долларов до 1,5-2 млрд долларов экспортной выручки ежемесячно, в зависимости от продолжительности и масштаба ограничений.

Потери из-за блокады портов

По оценке НБУ, только во втором полугодии 2026 года Украина может недополучить около 2,5 млрд долларов экспортной выручки из-за проблем с морскими перевозками. Часть этого объема регулятор ожидает компенсации в первом полугодии 2027 года.

В то же время в более широком сценарии полной блокады Большой Одессы под риском находятся около 4-5 млн тонн грузов и 1,5-2 млрд долларов выручки ежемесячно. Речь идет не только о безвозвратных потерях, но и об отложенном экспорте и дополнительных логистических расходах.

Какие последствия для отраслей

Для агросектора последствия могут накапливаться быстро. По оценкам УКАБ, за три месяца блокировки Украина может не успеть вывезти около 9 млн тонн агропродукции на 1,9-2,8 млрд долларов. За шесть месяцев объем может возрасти до 16 млн тонн, а отложенная выручка - до 3,5-5,2 млрд долларов.

При этом альтернативные маршруты не способны полностью заменить море. В июне через черноморские порты проходило около 90% украинского экспорта зерна, масличных и продуктов переработки. После усиления атак в июле эта доля сократилась до 80%, но сухопутные маршруты и Дунай все равно остаются ограниченными по пропускной способности.

Для металлургии проблема еще острее. Предприятия ГМК в значительной степени ориентированы на массовые грузы, для которых подорожание логистики на десятки долларов за тонну может сделать экспорт экономически невыгодным.

Так, в компании "Метинвест" отмечают, что предприятия горно-обогатительного комплекса примерно на три четверти ориентированы на экспорт. Одним из первых последствий блокады стала приостановка добычи на Южном ГОКе.

На других криворожских ГОКах Группы добыча в августе может сократиться примерно на 30% против среднегодового уровня 2025 года, а железнодорожные перевозки продукции - уменьшиться примерно на 1,3 млн тонн.

Дополнительно море требует металлургии не только для экспорта, но и для импорта сырья. Предприятиям "Метинвеста", в частности, нужно ежемесячно завозить около 230-250 тыс. тонн коксующихся углей.

Ситуацию для металлургов усложняют и другие факторы - уменьшение доступных квот на украинскую сталь в ЕС, расходы, связанные с CBAM, а также более дорогая железнодорожная логистика. В результате блокада портов может перейти по логистической проблеме в производственную: если продукцию невозможно вывезти или ее доставка становится убыточной, предприятия начинают сокращать производство.

На уровне экономики это означает меньшую валютную выручку, налоги и занятость. В то же время, снижение экспорта на фоне высокого импорта усиливает девальвационное давление на гривну и увеличивает зависимость страны от внешнего финансирования.

Пути решения проблемы

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе Украине нужно максимально наращивать пропускную способность альтернативных маршрутов:

увеличивать использование Измаила и Рени,

обеспечивать дноуглубление,

привлекать дополнительные баржи и буксиры,

упрощать транзит через Молдову и Румынию и договариваться о гарантированных слотах в Констанце и других европейских портах.

Также среди необходимых решений - расширение парка европейских вагонов и локомотивов, поддержка страхования военных рисков, сохранение доступа к рынку ЕС и уменьшение логистических расходов.

В то же время все эти меры могут лишь частично смягчить кризис. Полноценной альтернативой глубоководным портам Большой Одессы они не являются. Поэтому ключевым решением украинской экспортной экономики остается восстановление безопасной работы черноморского коридора.