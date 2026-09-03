Блокада портов бьет по ВВП, металлургии и агроэкспорту: сколько Украина теряет ежемесячно

Блокировка Россией портов Большой Одессы создает для Украины значительные потери экспорта и ухудшает работу ключевых отраслей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Slawa с оценками логистических компаний, бизнеса, НБУ и отраслевых экспертов.
Как отмечается, под риском оказывается от 0,8-1,2 млрд долларов до 1,5-2 млрд долларов экспортной выручки ежемесячно, в зависимости от продолжительности и масштаба ограничений.
По оценке НБУ, только во втором полугодии 2026 года Украина может недополучить около 2,5 млрд долларов экспортной выручки из-за проблем с морскими перевозками. Часть этого объема регулятор ожидает компенсации в первом полугодии 2027 года.
В то же время в более широком сценарии полной блокады Большой Одессы под риском находятся около 4-5 млн тонн грузов и 1,5-2 млрд долларов выручки ежемесячно. Речь идет не только о безвозвратных потерях, но и об отложенном экспорте и дополнительных логистических расходах.
Для агросектора последствия могут накапливаться быстро. По оценкам УКАБ, за три месяца блокировки Украина может не успеть вывезти около 9 млн тонн агропродукции на 1,9-2,8 млрд долларов. За шесть месяцев объем может возрасти до 16 млн тонн, а отложенная выручка - до 3,5-5,2 млрд долларов.
При этом альтернативные маршруты не способны полностью заменить море. В июне через черноморские порты проходило около 90% украинского экспорта зерна, масличных и продуктов переработки. После усиления атак в июле эта доля сократилась до 80%, но сухопутные маршруты и Дунай все равно остаются ограниченными по пропускной способности.
Для металлургии проблема еще острее. Предприятия ГМК в значительной степени ориентированы на массовые грузы, для которых подорожание логистики на десятки долларов за тонну может сделать экспорт экономически невыгодным.
Так, в компании "Метинвест" отмечают, что предприятия горно-обогатительного комплекса примерно на три четверти ориентированы на экспорт. Одним из первых последствий блокады стала приостановка добычи на Южном ГОКе.
На других криворожских ГОКах Группы добыча в августе может сократиться примерно на 30% против среднегодового уровня 2025 года, а железнодорожные перевозки продукции - уменьшиться примерно на 1,3 млн тонн.
Дополнительно море требует металлургии не только для экспорта, но и для импорта сырья. Предприятиям "Метинвеста", в частности, нужно ежемесячно завозить около 230-250 тыс. тонн коксующихся углей.
Ситуацию для металлургов усложняют и другие факторы - уменьшение доступных квот на украинскую сталь в ЕС, расходы, связанные с CBAM, а также более дорогая железнодорожная логистика. В результате блокада портов может перейти по логистической проблеме в производственную: если продукцию невозможно вывезти или ее доставка становится убыточной, предприятия начинают сокращать производство.
На уровне экономики это означает меньшую валютную выручку, налоги и занятость. В то же время, снижение экспорта на фоне высокого импорта усиливает девальвационное давление на гривну и увеличивает зависимость страны от внешнего финансирования.
Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе Украине нужно максимально наращивать пропускную способность альтернативных маршрутов:
Также среди необходимых решений - расширение парка европейских вагонов и локомотивов, поддержка страхования военных рисков, сохранение доступа к рынку ЕС и уменьшение логистических расходов.
В то же время все эти меры могут лишь частично смягчить кризис. Полноценной альтернативой глубоководным портам Большой Одессы они не являются. Поэтому ключевым решением украинской экспортной экономики остается восстановление безопасной работы черноморского коридора.
Ранее также сообщалось, что российские удары и блокада портов могут сократить выпуск стали в Украине на 30-40%.