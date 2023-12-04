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Блокада границы: Украина рассчитывает на соглашение о контроле на КПП со Словакией

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Роберт Фицо (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.

По словам Шмыгаля, в ходе обсуждений он с Фицо очертил приоритетные направления сотрудничества: восстановление, энергетика, развитие пограничной инфраструктуры.

Глава Кабмина отметил, что Украина ценит помощь Словакии с поставками электроэнергии. 

"Затронули ситуацию на границе. Было отмечено, что проезд первоочередных грузов производится беспрепятственно. Рассчитываем в ближайшее время на заключение межправительственного соглашения о контроле на общих пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль. 

Он рассказал, что также был поднят вопрос украинской формулы мира и поддержки Словакией ее пунктов. 

Премьер Украины подчеркнул, что благодарен Словакии за поддержку европейской перспективы нашей страны. 

Блокада границы со Словакией

Напомним, в пятницу, 1 декабря, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной

Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке - Ужгород". 

Перевозчики пропускали по четыре транспортных средства на выезд в Украину в час.

Также мы писали, что премьер Словакии анонсировал встречу со Шмыгалем в начале 2024 года

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Денис ШмыгальГраница с Украиной