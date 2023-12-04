Блокада границы: Украина рассчитывает на соглашение о контроле на КПП со Словакией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.
По словам Шмыгаля, в ходе обсуждений он с Фицо очертил приоритетные направления сотрудничества: восстановление, энергетика, развитие пограничной инфраструктуры.
Глава Кабмина отметил, что Украина ценит помощь Словакии с поставками электроэнергии.
"Затронули ситуацию на границе. Было отмечено, что проезд первоочередных грузов производится беспрепятственно. Рассчитываем в ближайшее время на заключение межправительственного соглашения о контроле на общих пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль.
Он рассказал, что также был поднят вопрос украинской формулы мира и поддержки Словакией ее пунктов.
Премьер Украины подчеркнул, что благодарен Словакии за поддержку европейской перспективы нашей страны.
Напомним, в пятницу, 1 декабря, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной.
Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке - Ужгород".
Перевозчики пропускали по четыре транспортных средства на выезд в Украину в час.
Также мы писали, что премьер Словакии анонсировал встречу со Шмыгалем в начале 2024 года.
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