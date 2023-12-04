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Блокада кордону: Україна розраховує на угоду про контроль на КПП зі Словаччиною

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.

За словами Шмигаля, під час обговорень він з Фіцо окреслив пріоритетні напрямки співпраці: відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури.

Глава Кабміну зазначив, що Україна цінує допомогу Словаччини з постачанням електроенергії.

"Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів проводиться безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладання міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", - додав Шмигаль.

Він розповів, що також було порушено питання української формули миру та підтримки Словаччиною її пунктів.

Прем'єр України наголосив, що вдячний Словаччині за підтримку європейської перспективи нашої країни.

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною.

Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".

Перевізники пропускали по чотири транспортні засоби на виїзд в Україну за годину.

Також ми писали, що прем'єр Словаччини анонсував зустріч зі Шмигалем на початку 2024 року.

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Денис ШмигальКордон з Україною