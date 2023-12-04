Блокада кордону: Україна розраховує на угоду про контроль на КПП зі Словаччиною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.
За словами Шмигаля, під час обговорень він з Фіцо окреслив пріоритетні напрямки співпраці: відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури.
Глава Кабміну зазначив, що Україна цінує допомогу Словаччини з постачанням електроенергії.
"Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів проводиться безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладання міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", - додав Шмигаль.
Він розповів, що також було порушено питання української формули миру та підтримки Словаччиною її пунктів.
Прем'єр України наголосив, що вдячний Словаччині за підтримку європейської перспективи нашої країни.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною.
Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".
Перевізники пропускали по чотири транспортні засоби на виїзд в Україну за годину.
Також ми писали, що прем'єр Словаччини анонсував зустріч зі Шмигалем на початку 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.