Блокада границы: польские перевозчики не договорились с Украиной

Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил Рафал Меклер, организатор акции протеста в приграничном городе Дорохуск.
Это произошло после того, как сегодня, 13 ноября, часть польских перевозчиков, которые блокируют границу, встретились с чиновниками Украины и Польши.
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при условии:
Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.
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