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Блокада кордону: польські перевізники не домовились з Україною

Ілюстративне фото: польські перевізники не домовилися з Україною про розблокування кордону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми не досягли угоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - заявив Рафал Меклер, організатор акції протесту у прикордонному місті Дорохуськ.

Це сталося після того, як сьогодні, 13 листопада, частина польських перевізників, які блокують кордон, зустрілися з чиновниками України та Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх авто

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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ПольщаКордон з Україною