Блокада кордону: польські перевізники не домовились з Україною

"Ми не досягли угоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - заявив Рафал Меклер, організатор акції протесту у прикордонному місті Дорохуськ.

Це сталося після того, як сьогодні, 13 листопада, частина польських перевізників, які блокують кордон, зустрілися з чиновниками України та Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.