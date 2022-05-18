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Блогер із Чернігова, яка підтримала РФ у війні, отримала підозру

Фото: блогер із Чернігова отримала підозру за підтримку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прокурори повідомили про підозру блогерці з Чернігова, яка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрювана розповсюджувала на власній сторінці у соціальній мережі Facebook публікації, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України та заклики не чинити спротиву країні-агресору", - йдеться в повідомленні.

Блогерка назвала неправдивою інформацію про злочини військовослужбовців РФ проти мирного населення та вважає справедливою окупацію окремих регіонів України.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку", - додають у відомстві.

Дії, що вчиняла блогер, підпадають під статтю 436-2 ч. 2 та караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, двом російським офіцерам за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомили підозри в порушенні законів та звичаїв війни. За їхнім наказом підірвали Північнокримський канал.

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