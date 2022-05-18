Блогер із Чернігова, яка підтримала РФ у війні, отримала підозру

"Підозрювана розповсюджувала на власній сторінці у соціальній мережі Facebook публікації, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України та заклики не чинити спротиву країні-агресору", - йдеться в повідомленні.

Блогерка назвала неправдивою інформацію про злочини військовослужбовців РФ проти мирного населення та вважає справедливою окупацію окремих регіонів України.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку", - додають у відомстві.

Дії, що вчиняла блогер, підпадають під статтю 436-2 ч. 2 та караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.