Блогер из Чернигова, поддержавшая РФ в войне, получила подозрение

"Подозреваемая распространяла на собственной странице в социальной сети Facebook публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору", - говорится в сообщении.

Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины.

"При обыске по месту жительства подозреваемой изъята компьютерная техника и средства связи", - добавляют в ведомстве.

Действия, совершаемые блогером, подпадают под статью 436-2 ч. 2 и наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.