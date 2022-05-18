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Блогер из Чернигова, поддержавшая РФ в войне, получила подозрение

Фото: блогер из Чернигова получила подозрение за поддержку РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры сообщили о подозрении блогеру из Чернигова, которая поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подозреваемая распространяла на собственной странице в социальной сети Facebook публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору", - говорится в сообщении.

Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины.

"При обыске по месту жительства подозреваемой изъята компьютерная техника и средства связи", - добавляют в ведомстве.

Действия, совершаемые блогером, подпадают под статью 436-2 ч. 2 и наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, двум российским офицерам при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. По их приказу взорвали Северокрымский канал.

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