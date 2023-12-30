ВСУ продвинулись к югу от Спорного в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. ВСУ продвинулись к югу от Спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские и украинские силы продолжали позиционные боевые действия вдоль линии Купянск-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта 29 декабря не последовало.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались к северо-востоку от Купянска вблизи Синьковки и к западу и юго-западу от Кременной вблизи Торского и Серебрянского лесничества.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал кадры, на которых видно, как украинские операторы беспилотников и артиллерийские подразделения наносят удары по российской бронетехнической колонне вблизи Синьковки.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Спорного (27 км к северо-востоку от Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что "туман войны" омрачает ситуацию на северо-востоке от Бахмута у Северского, но якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России на этом направлении.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и юго-западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Очеретиного, Новобахмутовки и Степного; юго-восточнее промзоны; юго-западнее Северного, Первомайского, Невельского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска атакуют небольшими ударными группами без поддержки бронетехники, а в некоторых случаях и без артиллерии, полагаясь вместо этого на огонь из стрелкового оружия.

Машовец добавил, что подразделения российской 15-й, 21-й, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 35-я отдельная гвардейская ОМСБр пытаются продвигаться к юго-западу и юго-западу от Авдеевки.

Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили четыре российских атаки к югу от Новодаровки.

29 декабря российские войска продолжали попытки отвоевать ранее утраченные позиции на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались вдоль линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербово, в частности, вокруг Работино и между Новопрокоповкой и Вербовым.

Украинские войска по состоянию на 29 декабря удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.