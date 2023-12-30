Ситуация на фронте сегодня 30 декабря

В Украине на фронте в течение суток зафиксировано 56 боевых столкновений. Захватчики немного снизили активность боевых действий, фиксируются отказы россиян принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БПЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной уничтожены 5 ударных дронов.

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка, Берестовое Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Серебрянка, Александрополь, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области; Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 9 атак.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий. В то же время, защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

Россияне все чаще отказываются воевать

В оккупационных войсках РФ фиксируются отдельные случаи отказов военнослужащих от выполнения преступных приказов и участия в боевых действиях.

Так, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию РФ под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ, которые отказались от участия в боевых действиях.

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