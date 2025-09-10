Около 60 "Шахедов" и более 10 ракет летели на Львов: появились кадры последствий атаки

"Сегодня ночью на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды", - рассказал мэр.

По его словам, жертв и разрушений жилого фонда нет.

Однако, как уточнил Садовый, есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас в городе оценивают нанесенный ущерб.

Фото: последствия российской атаки на Львов (t.me/andriysadovyi)