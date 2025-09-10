Около 60 "Шахедов" и более 10 ракет летели на Львов: появились кадры последствий атаки

Сегодня, 10 сентября, ночью на Львов летели около 60 вражеских ударных беспилотников и более 10 ракет. Зафиксировано попадание обломков в гражданский склад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Львова Андрея Садового.
"Сегодня ночью на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды", - рассказал мэр.
По его словам, жертв и разрушений жилого фонда нет.
Однако, как уточнил Садовый, есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас в городе оценивают нанесенный ущерб.
Фото: последствия российской атаки на Львов (t.me/andriysadovyi)
Сегодня ночью Россия начала новую атаку на Украину с использованием ударных беспилотников типа "Шахед". Утром также был зафиксирован запуск крылатых и баллистических ракет.
В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве и Львове слышны взрывы. Во время атаки беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, которая впервые отразила атаку дронов.
По данным Воздушных сил, в ночь на 10 сентября украинские защитники отбили одну из самых масштабных воздушных атак с начала полномасштабной войны.
Враг выпустил 458 средств поражения, в том числе 415 дронов-камикадзе и десятки ракет различных типов. Силы обороны Украины сбили или подавили 413 из них.