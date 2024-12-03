Около 3 тысяч военных вернулись на службу из СОЧ за последние трое суток, - ВСП

"Это шесть тысяч военнослужащих, уже зачисленных в списки в воинских частях за последний месяц. То есть они уже находятся в строю", - рассказал Гринчук.

По его словам, за 72 часа после вступления в силу закона о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, в строй вернулись около трех тысяч военнослужащих.

Кроме того, есть военнослужащие, находящиеся в органах управления ВСП, которых разыскали и направили для прохождения ВЛК, а также те, с которыми проводят определенные следственные действия органы досудебного расследования - поэтому "эта цифра динамична и в связи с принятием соответствующего законодательства имеет тенденцию к увеличению".

В то же время, Гринчук отказался назвать точное количество военных в СОЧ, назвав такие данные "чувствительными".

"Служба правопорядка учитывает случаи СОЧ. Это 15-минутное информирование командиром, а затем в течение суток в письменном виде органом управления ВСП, в зоне деятельности которого осуществил СОЧ тот или иной военнослужащий. Соответственно, мы осуществляем меры розыска. В это время он военный может вернуться, но он у нас уже учтен", - объяснил он.

По словам Гринчука, в общей сложности около 40-60% военнослужащих, совершивших СОЧ, самостоятельно возвращаются на военную службу. По новому закону возврат происходит в батальоны резерва.