Близько 3 тисяч військових повернулися на службу з СЗЧ за останні три доби, - ВСП

"Це шість тисяч військовослужбовців, які вже зараховані у списки у військових частинах за останній місяць. Тобто вони вже перебувають в строю", - розповів Гринчук.

За його словами, за 72 години після набуття чинності закону про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував, до строю повернулися близько трьох тисяч військовослужбовців.

Окрім цього, є військовослужбовці, які перебувають в органах управління ВСП, яких розшукали та направили для проходження ВЛК, а також ті, з якими проводять певні слідчі дії органи досудового розслідування - тому "ця цифра динамічна й у зв’язку з прийняттям відповідного законодавства має тенденцію на збільшення".

Водночас Гринчук відмовився назвати точну кількість військових у СЗЧ, назвавши такі дані "чутливими".

"Служба правопорядку обліковує випадки СЗЧ. Це 15-хвилинне інформування командиром, а потім протягом доби письмово органом управління ВСП, в зоні діяльності якого здійснив СЗЧ той чи інший військовослужбовець. Відповідно, ми здійснюємо заходи розшуку. В цей час він військовий може повернутися, але він у нас вже облікований", - пояснив він.

За словами Гринчука, загалом близько 40-60% військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, самостійно повертаються на військову службу. За новим законом, повернення відбувається у батальйони резерву.