РФ пытается вернуть контроль над деоккупированной Макаровкой. Село стирают с лица земли

Российские войска пытаются вернуть под свой контроль освобожденное Вооруженными силами Украины село Макаровка в Донецкой области.

Об этом заявил спикер Сил обороны таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр в Facebook.

"Российские захватчики пытаются вернуть под свой контроль деоккупированное село Макаровку, стирая его с лица земли - применяя авиацию, артиллерию, даже были попытки задействовать "Солнцепек", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время в этом населенном пункте продолжаются стабилизационные действия, которые проводят морпехи 35 отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Шершень также сообщил, что на таврическом направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в районах Марьинки и Авдеевки, а также ведет активную оборону на новопавловском и времеевском направлениях.

Освобожденные села

Напомним, в ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины удалось освободить уже семь населенных пунктов в двух областях: Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

Как заявила заместитель министра обороны Анны Маляр, украинские военные сейчас ведут бои на четырех направлениях, а оккупанты пытаются помешать продвижению украинских сил обороны, используя авиацию и минируя поля.

Как рассказала Маляр, россияне делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. Поэтому враг активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.