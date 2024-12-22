За сутки на Покровском направлении обезврежено почти 400 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 22 декабря, на фронте в течение суток произошло 207 боевых столкновений. Больше всего боев зафисировано на Времовском, Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и осуществили 3650 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две - еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отражают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений вблизи Васюковки, Часового Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, оккупанты 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленевка. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

"Противник несет значительные потери - сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 оккупантов, 161 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того значительно поврежден танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отбиты.

На Времовском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий неподалеку Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в районе населенного пункта Багатир. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки захватчиков.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.