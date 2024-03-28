Ближе к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техники

Страны НАТО начали укреплять свои рубежи после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ряд государств увеличили свой контингент на восточном фланге Альянса, перебросив туда дополнительную технику.

В последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили расходы на оборону.

В ноябре 2023 г. в Латвию были доставлены 15 канадских танков Leopard 2, чтобы усилить сдерживающее присутствие НАТО в регионе.

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