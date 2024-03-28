Ближче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової техніки

Країни НАТО почали зміцнювати свої рубежі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, низка держав збільшила свій контингент на східному фланзі Альянсу, перекинувши туди додаткову техніку.

За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань і збільшили свої витрати на оборону.

У листопаді 2023 року до Латвії були доставлені 15 канадських танків Leopard 2, щоб посилити стримувальну присутність НАТО в регіоні.

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