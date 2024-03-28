UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ближче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової техніки

Фото: Військова техніка Канади у Латвії (twitter.com/CanadaLettonie)
Автор: Вадим Ребрина

Канада поставила у Латвію 150 військових машин у рамках створення багатонаціональної бригади передових сухопутних військ (FLF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Канади в Латвії у соцмережі Х.

"За вихідні в Ризький порт прибуло і було розвантажено 150 машин. Ці машини є частиною зобов’язань Канади створити багатонаціональну бригаду передових сухопутних військ (FLF) до осені 2024 року", - йдеться у повідомленні посольства.

Країни НАТО почали зміцнювати свої рубежі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, низка держав збільшила свій контингент на східному фланзі Альянсу, перекинувши туди додаткову техніку.

За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань і збільшили свої витрати на оборону.

У листопаді 2023 року до Латвії були доставлені 15 канадських танків Leopard 2, щоб посилити стримувальну присутність НАТО в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛатвіяКанада