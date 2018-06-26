Найближчим часом буде вирішено питання призначення голови ДФС, - Продан

Володимир Гройсман наголосив, що в ДФС є всі посадові особи для прийняття рішень

Голову Державної фіскальної служби України (ДФС) буде обрано найближчим часом. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови ДФС Мирослав Продан під час ефіру у програмi "Свобода слова" на ICTV.

"Сьогодні є абсолютно сформований центральний апарат, де є профільні департаменти, які сьогодні очолюють професійні люди. В цілому колектив Державної фіскальної служби України чітко усвідомлює всі задачі і проблеми, які перед ними стоять. В нас відповідно розроблена і стратегія наших ініціатив на предмет реформування служби. Питання щодо формування сьогодні або призначення керівника по митному напрямку, ми нещодавно обговорювали. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - заявив Продан.

Натомість прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що в ДФС є всі посадові особи для прийняття рішень.

"Якщо ми хочемо поговорити про призначення - це дуже добре. Але я вважаю, що сьогодні в ДФС є всі дійові особи, які приймають рішення", - додав Гройсман.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні діють 10 схем організації контрабанди.