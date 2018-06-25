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В Україні діють 10 схем організації контрабанди, - Гройсман

НовиниПолітика    25.06.2018 - 23:46
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Арсена Авакова, контрабандисти будуть намагатись компрометувати правоохоронців

На українській митниці виявлено 10 схем організації контрабанди. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, є кілька складових боротьби з контрабандою в Україні на українській митниці.

"Я сказав всім силовикам: "Колеги, мені потрібна ваша допомога, бо без вас ми нічого не зможемо змінити". Я вважаю, що сьогодні контрабанда можлива тільки тому, що правоохоронна система в принципі об'єдналася на різних рівнях. Сьогодні такі потоки повністю під контролем правоохоронної системи, в тому числі митників. Це треба просто розробити. І ряд заходів, які ми прийняли постановою Кабміну, передбачають не тільки входження податкової поліції України. Ні, там є 10 конкретних схем, які були виявлені протягом останніх місяців. Ці схеми серйозно впливають на український бюджет", - розповів Гройсман.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що контрабандисти будуть намагатись компрометувати правоохоронців.

"У чому я бачу проблему і ризик - контрабандисти дуже ресурсні і працювали в країні багато років. Їм дуже цікаво "розігнати хвилю ", що поліція буде боротися з СБУ, закидати компромат - все це буде. Але результат дуже легко проконтролювати. Давайте подивимося скільки грошей додасться (в бюджет - ред.). На українській митниці, де діє 10 схем про яких сказав прем'єр-міністр і ще кілька дрібних схем дiє безлад. І за цей безлад взялися для того, щоб пробити цю стіну. Тобто отримати ще більше грошей у державний бюджет. Ми будемо там працювати разом з СБУ разом з ГПУ і ДФС", - додав Аваков.

Нагадаємо, Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців.

 

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Теги публікації: Володимир Гройсман, контрабанда, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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