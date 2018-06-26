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Интервью

В ближайшее время будет решен вопрос назначения главы ГФС, - Продан

НовостиПолитика    26.06.2018 - 01:20
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Владимир Гройсман отметил, что в ДФС есть все должностные лица для принятия решений

Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) будет выбран в ближайшее время. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ДФС Мирослав Продан во время эфира в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Сегодня абсолютно сформирован центральный аппарат, где есть профильные департаменты, которые сегодня возглавляют профессиональные люди. В целом коллектив Государственной фискальной службы Украины четко осознает все задачи и проблемы, которые перед ним стоит. У нас соответственно разработана и стратегия наших инициатив на предмет реформирования службы. Вопрос относительно формирования сегодня или назначения руководителя по таможенному направлению мы недавно обсуждали. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - заявил Продан.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в ДФС есть все должностные лица для принятия решений.

"Если мы хотим поговорить о назначении - это очень хорошо. Но я считаю, что сегодня в ДФС есть все действующие лица, которые принимают решения", - добавил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине действуют 10 схем организации контрабанды.

 

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Теги публикации: Юрий Продан, Владимир Гройсман, ГФС, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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