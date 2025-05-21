"Блестящее" решение. Трамп оскандалился заявлением о России в G7

Трамп саркастично заявил, что решение исключить Россию из "Большой восьмерки" было "блестящим".

"Было бы намного лучше, если бы Россия была в ней ("Большой восьмерке" - ред.). Знаете, многие люди скажут: "О, это прозвучало, будто если бы Россия была в составе, у вас, возможно, не было бы этой войны". И если бы у вас был другой президент, у вас бы тоже не было войны", - добавил он.

К слову, Россию исключили из G8 в июне 2014 года после оккупации Крыма. Тогда планировался саммит "Большой восьмерки" в Сочи но лидеры остальных семи стран (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) отказались ехать.

Вместо этого они провели встречу в формате G7 в Брюсселе, исключив Россию из участия.

Лидеры G7 заявили, что не могут продолжать сотрудничество с Россией в рамках G8, пока она не изменит свою политику.