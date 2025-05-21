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"Блискуче" рішення. Трамп оскандалився заявою про Росію в G7

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росію не потрібно було виключати з "Великої вісімки" (G8). Це нібито було помилкою.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Трамп саркастично заявив, що рішення виключити Росію з "Великої вісімки" було "блискучим".

"Було б набагато краще, якби Росія була в ній ("Великій вісімці" - ред.). Знаєте, багато людей скажуть: "О, це прозвучало, ніби якби Росія була у складі, у вас, можливо, не було б цієї війни". І якби у вас був інший президент, у вас би теж не було війни", - додав він.

До слова, Росію виключили з G8 у червні 2014 року після окупації Криму. Тоді планувався саміт "Великої вісімки" в Сочі, але лідери інших семи країн (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія) відмовилися їхати.

Замість цього вони провели зустріч у форматі G7 у Брюсселі, виключивши Росію з участі.

Лідери G7 заявили, що не можуть продовжувати співпрацю з Росією в рамках G8, поки вона не змінить свою політику.

Скандальна позиція Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже заявляв, що хотів би повернути Росію в G7, що фактично означало б відновлення формату G8.

Він підкреслював, що виключити Росію після того, як вона окупувала Крим, з G8 було "помилкою".

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Російська ФедераціяG7Дональд ТрампВійна в Україні