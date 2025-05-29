В Киеве объявлен желтый уровень опасности: возможны проблемы с транспортом и энергетикой
Погода в Киеве 29 мая ухудшится. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
В Киеве ожидается гроза
По сообщению синоптиков, в Киеве и области сегодня ожидается гроза, объявлен желтый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают в Укргидрометцентре.
Фото: в Киеве ожидается гроза до конца дня (facebook.com/UkrHMC)
Желтый уровень опасности
Отметим, желтый является первым уровнем опасности, при котором погодные условия потенциально опасны - для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Уровни опасности
В целом же есть три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.
Оранжевый (второй уровень) означает, что опасные погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Красный (третий уровень) объявляется, когда погодные условия создают угрозу для жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.
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