Молниеносный рейд ССО: украинские воины разгромили оккупантов на их позициях (видео)

По данным ССО, группа спецназовцев незаметно прошла за линию передовых позиций ВСУ и вышла на территорию, контролируемую российскими войсками. После доразведки с помощью дрона украинские бойцы начали штурмовые действия, которые неоднократно отрабатывали во время тренировок.

Во время атаки пулеметчик обеспечил огневое прикрытие, а марксмен с оптическим оружием уничтожил врагов точными одиночными выстрелами. Другая подгруппа спецназовцев подошла к позициям оккупантов вплотную и ликвидировала противника в ближнем бою.

По сообщению ССО, дезориентированный и испуганный враг был полностью уничтожен. Украинские бойцы захватили документы и средства связи россиян, после чего успешно провели эксфильтрацию из района операции.

"Силы специальных операций Украины: всегда за чертой", - отметили в ведомстве.