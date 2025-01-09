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Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Четверг 09 января 2025 01:03
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Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины Архивное фото: Энтони Блинкен и Эммануэль Макрон (state.gov)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен в ходе визита во Францию провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд тем, среди которых - военная агрессия РФ и помощь для Украины.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Как рассказал пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер, в Париже Макрон и Блинкен также во время беседы подняли вопрос помощи со стороны Северной Кореи для России, которая продолжает вести войну против Украины.

В заявлении Госдепа указывается, что глава ведомства 8 января на встрече с Макроном обсудили "нашу непоколебимую поддержку Украины в условиях жестокой агрессии России и беспокойство относительно поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы, которая поддерживает военную машину Кремля".

Что еще обговорили Блинкен и Макрон

Кроме того, стороны говорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности о политических процессах в Сирии после краха режима президента Башара аль-Асада, и о необходимости освобождения заложников и прекращения огня в Секторе Газа, где продолжается операция Израиля против боевиков "ХАМАС".

По словам Миллера, госсекретарь США и президент Франции обсудили "важность переходного процесса в Сирии, который является инклюзивным и поддерживает права сирийского народа".

"Они также обсудили необходимость заключить соглашение о прекращении огня в Газе, которое обеспечивает освобождение всех заложников без дальнейших проволочек", - передали в американском ведомстве.

В Госдепе добавили, что Блинкен и Макрон обязались "продолжать сотрудничество по этим критическим вопросам".

Ранее сообщалось, что в Париже вчера Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. На совместной пресс-конференции госсекретарь США заявил о важности лидерства Франции в поддержке Украины в ближайшие месяцы.

Напомним также, на днях французский президент Макрон призвал Украину "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". По его словам, США должны, в частности, помочь "убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время, как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины.

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