Блинкен заявил о важности лидерства Франции в поддержке Украины в ближайшие месяцы

Лидерство Франции может обеспечить Украину всем необходимым для обороны на поле боя или ведения переговоров. Это будет иметь большое значение.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Блинкен подчеркнул, что Франция с начала полномасштабной войны была одним из главных сторонников Украины, которая способна противостоять и преодолеть агрессию России.

По словам госсекретаря, глобальная поддержка Украины, которую Франция и США оказали совместными усилиями, является "одним из самых сильных примеров разделения бремени".

Глава Госдепа США напомнил, что лидерство Франции в помощи Украине проявлялось в обучении более 15 000 украинских солдат, подписании двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в начале этого года и увеличении производства французских оборонных компаний.

"Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для защиты своей демократической независимости, будь то на поле боя или за столом переговоров", - отметил Блинкен.