Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Макрон, во время ежегодной встречи французских послов призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". Ведь, по его мнению, "только они могут их вести", чтобы решить конфликт, вызванный российским вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время, как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", заявил Макрон.

Французский лидер также считает, что несмотря на обещания нового президента США Дональда Трампа, в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет".

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", - сказал Макрон.

Он добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев. И заявил, что доверие к Западу будет "подорвано", если согласиться на "компромисс" из-за "усталости" от войны.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту президента США он хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров.

На это Зеленский ответил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров. Президент Украины подчеркнул, что Путин будет находить причины воздерживаться от диалога, пока не согласятся на его условия.