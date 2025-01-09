ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Четвер 09 січня 2025 01:03
UA EN RU
Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України Архівне фото: Ентоні Блінкен та Еммануель Макрон (state.gov)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен у ході візиту до Франції провів переговори з президентом Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку тем, серед яких - військова агресія РФ і допомога для України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як розповів прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер, у Парижі Макрон та Блінкен також під час бесіди порушили питання допомоги з боку Північної Кореї для Росії, яка продовжує вести війну проти України.

У заяві Держдепу вказується, що очільник відомства 8 січня на зустрічі з Макроном обговорили "нашу непохитну підтримку України в умовах жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, яка підтримує військову машину Кремля".

Що ще обговорили Блінкен та Макрон

Крім того, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про політичні процеси в Сирії після краху режиму президента Башара аль-Асада, та про необхідність звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Газа, де триває операція Ізраїлю проби бойовиків "ХАМАС".

За словами Міллера, держсекретар США та президент Франції обговорили "важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу".

"Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - передали в американському відомстві.

У Держдепі додали, що Блінкен та Макрон зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".

Раніше повідомлялося, що у Парижі вчора Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. На спільній прес-конференції держсекретар США заявив про важливість лідерства Франції в підтримці України в найближчі місяці.

Нагадаємо також, днями французький президент Макрон закликав Україну "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". За його словами, США повинні, зокрема, допомогти "переконати Росію сісти за стіл переговорів", в той час, як європейці повинні будуть "побудувати гарантії безпеки" для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Еммануель Макрон Допомога Україні
NEWS
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція